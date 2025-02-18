مقتل أكثر من 200 سوداني في هجمات لقوات الدعم السريع

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الوكيل الإخباري- قُتل أكثر من 200 سوداني من بينهم نساء وأطفال خلال الأيام الثلاثة الماضية بهجمات لقوات الدعم السريع على قرى في ولاية النيل الأبيض بجنوب السودان، وفق ما أفادت منظمة "محامو الطوارئ" الثلاثاء. اضافة اعلان





وقالت المنظمة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في بيان إن قوات الدعم السريع "هاجمت خلال الثلاثة أيام الماضية بوحشية قرى الكداريس والخلوات في ريف القطينة بولاية النيل الأبيض، حيث استهدفت المدنيين العزل في مناطق خالية تماما من أي مظاهر عسكرية".



وأضافت "أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى مئات الجرحى والمفقودين" مشيرة إلى أنها نفذت "أيضا إعدامات ميدانية وعمليات خطف وإخفاء قسري ونهب الممتلكات الخاصة للأهالي".



وأفادت المنظمة بأن "الفارين الذين حاولوا عبور النيل تعرضوا للرصاص الحي مما أدى إلى غرقهم، في جريمة إبادة جماعية متعمدة".



من جهتها، قالت وزارة الخارجية السودانية إن "عدد ضحايا (هجمات قوات الدعم السريع) بلغ حتى الآن 433 شخصا من ضمنهم أطفال رضع" وأضافت "تؤكد هذه المجزرة الشنيعة أن حرب المليشيا هي ضد الشعب السوداني".