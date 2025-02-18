مقتل أكثر من 200 سوداني في هجمات لقوات الدعم السريع

وقالت المنظمة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في بيان إن قوات الدعم السريع "هاجمت خلال الثلاثة أيام الماضية بوحشية قرى الكداريس والخلوات في ريف القطينة بولاية النيل الأبيض، حيث استهدفت المدنيين العزل في مناطق خالية تماما من أي مظاهر عسكرية".
وأضافت "أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى مئات الجرحى والمفقودين" مشيرة إلى أنها نفذت "أيضا إعدامات ميدانية وعمليات خطف وإخفاء قسري ونهب الممتلكات الخاصة للأهالي".
وأفادت المنظمة بأن "الفارين الذين حاولوا عبور النيل تعرضوا للرصاص الحي مما أدى إلى غرقهم، في جريمة إبادة جماعية متعمدة".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية السودانية إن "عدد ضحايا (هجمات قوات الدعم السريع) بلغ حتى الآن 433 شخصا من ضمنهم أطفال رضع" وأضافت "تؤكد هذه المجزرة الشنيعة أن حرب المليشيا هي ضد الشعب السوداني".
-
أخبار متعلقة
-
مصرع مسؤولين مصريين بحادث في سانت كاترين
-
الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في كورسك
-
عراقجي: أمير قطر يزور طهران الأربعاء لمباحثات مع القيادة الإيرانية
-
الصين ترحب ببدء المباحثات الروسية الأمريكية في السعودية
-
تركيا.. القبض على 282 شخصا على صلة بـ"العمال الكردستاني"
-
الدرعية.. قصر سعودي يستضيف المباحثات الروسية الأمريكية
-
"التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" يرفض تهجير الفلسطينيين
-
خلال تشييع نصرالله .. تعليق حركة الطيران في مطار بيروت