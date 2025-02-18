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مقتل أكثر من 30 شخصا جراء سقوط حافلة بواد في بوليفيا

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 18-02-2025 03:01 ص

الوكيل الإخباري-   لقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء سقوط حافلة في واد في مقاطعة بوتوسي في جنوب بوليفيا، حسبما ذكرت صحيفة "لا رازون".

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وكتبت الصحيفة: "وقع حادث اليوم على طريق بوتوسي-أورورو، وأسفر عن مقتل 31 شخصا، وفقا للبيانات الأولية".

 
gnews

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