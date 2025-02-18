مقتل أكثر من 30 شخصا جراء سقوط حافلة بواد في بوليفيا

الوكيل الإخباري- لقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء سقوط حافلة في واد في مقاطعة بوتوسي في جنوب بوليفيا، حسبما ذكرت صحيفة "لا رازون".



اضافة اعلان