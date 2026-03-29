مقتل باحث إسرائيلي بعد اختطافه في جوهانسبرغ

وحسب صحيفة "معاريف"، بدأت الواقعة مساء يوم الجمعة في تمام الساعة 18:30 تقريبًا. ووفقًا لبيان منظمة الأمن المجتمعي (CSO)، تم تلقي بلاغ عن فقدان "عضو بارز في الجالية" (اليهودية).
وفور تلقي البلاغ، تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم منظمة (CSO) ووحدة الأمن (CAP) وشرطة جنوب إفريقيا (SAPS).
وخلال الليل، تحولت عملية البحث إلى عملية مطاردة بعد تصاعد الاشتباه بأن الأمر يتعلق بعملية اختطاف. وفي الساعات الأولى من صباح السبت، تم اعتقال خمسة مشتبه بهم على صلة بالحادث، حيث عُثر على جثة غروزد (53 عامًا) في موقع بعيد بضواحي المدينة.
وصرح المدير التنفيذي لمنظمة "CSO"، ليرون ساندرز، بأن جميع المؤشرات تشير إلى أن الحادث هو جريمة جنائية من نوع "الاختطاف السريع" (Express Kidnapping)، وهي ظاهرة متصاعدة في جنوب إفريقيا يتم فيها اختطاف الضحايا بهدف سحب مبالغ نقدية سريعة أو طلب فدية فورية.
وأوضح ساندرز أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أن غروزد قد استُهدف بدوافع سياسية أو معادية للسامية.
وشغل غروزد في السنوات الأخيرة منصب رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الإفريقية في المعهد الجنوب إفريقي للشؤون الدولية (SAIIA). وكان يُعتبر أحد أبرز الخبراء في العالم في آليات المراجعة الإفريقية والسياسة الخارجية لجنوب إفريقيا.
كما كان غروزد، وفق "معاريف"، شخصية محورية في حياة الجالية اليهودية؛ حيث عمل سابقًا في مجلس الممثلين اليهود (SAJBD)، وكان كاتبًا دائمًا في صحيفة "SA Jewish Report". وقبل وفاته، وتحديدًا يوم الخميس الماضي، قام بنشر مقال تحليلي لاذع حول الشرق الأوسط والمناقشات في برلمان جنوب إفريقيا بشأن إيران.
