مقتل ثلاثة رجال شرطة بهجوم في جنوب شرق إيران

الوكيل الإخباري- قُتل ثلاثة عناصر من الشرطة الأربعاء؛ في هجوم استهدف دورية أمنية في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران.

وأوردت وكالة "إرنا" الرسمية صباح الأربعاء أن عنصرا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون عندما "فتح مسلحون النار على دورية للشرطة" في زاهدان.