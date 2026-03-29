مقتل جندي إسرائيلي باشتباكات في جنوب لبنان

07:15 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل جندي من لواء المظليين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خلال معارك دارت في جنوب لبنان.





وقال الجيش في بيان إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى في صفوف قواته.



وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في بلدات عدة في شمال إسرائيل، تحسباً لتسلل طائرة مسيّرة من لبنان.





