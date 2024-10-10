مقتل جندي إسرائيلي من اللواء 228

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الجندي القتيل (36 عاما) من جفعات شمويل وسط إسرائيل، ويخدم في الكتيبة 5030 التابعة للواء 228.
وأوضح الجيش أن جنديا احتياطيا آخر أصيب بجروح خطرة في معارك لبنان.
ووفقا لحصيلة الجيش الإسرائيلي، فإن مقتل هذا الجندي رفع إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 731.
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