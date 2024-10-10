مقتل جندي إسرائيلي من اللواء 228

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الخميس- مقتل أحد جنوده في اشتباكات بجنوب لبنان.

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وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الجندي القتيل (36 عاما) من جفعات شمويل وسط إسرائيل، ويخدم في الكتيبة 5030 التابعة للواء 228.



وأوضح الجيش أن جنديا احتياطيا آخر أصيب بجروح خطرة في معارك لبنان.