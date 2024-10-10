 
الخميس 2024-10-10 09:47 ص
 

مقتل جندي إسرائيلي من اللواء 228

نقل جنود مصابون بالطائرات
نقل جندي إسرائيلي مصاب بطائرة عسكرية
الخميس، 10-10-2024 07:27 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الخميس- مقتل أحد جنوده في اشتباكات بجنوب لبنان.

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وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الجندي القتيل (36 عاما) من جفعات شمويل وسط إسرائيل، ويخدم في الكتيبة 5030 التابعة للواء 228.


وأوضح الجيش أن جنديا احتياطيا آخر أصيب بجروح خطرة في معارك لبنان.


ووفقا لحصيلة الجيش الإسرائيلي، فإن مقتل هذا الجندي رفع إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا منذ  7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 731.

 
gnews

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