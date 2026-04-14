الثلاثاء 2026-04-14 09:32 ص

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان

ارشيفية
 
الثلاثاء، 14-04-2026 06:48 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء مقتل جندي في جنوب لبنان، وهو أول قتيل منذ دخول الهدنة الموقتة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ.

اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "سقط الرقيب الاول إيال أورييل بيانكو البالغ 30 عاما، من كتسرين، وهو سائق مركبة إطفاء في اللواء 188، خلال معركة في جنوب لبنان".


ويعقد لبنان وإسرائيل "محادثات سلام" على مستوى السفراء في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن، الثلاثاء، ستكون الأولى على هذا المستوى منذ عقود، إلا أن احتمالات التوصل إلى اتفاق تبدو ضئيلة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة