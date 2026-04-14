مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء مقتل جندي في جنوب لبنان، وهو أول قتيل منذ دخول الهدنة الموقتة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ.

اضافة اعلان



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "سقط الرقيب الاول إيال أورييل بيانكو البالغ 30 عاما، من كتسرين، وهو سائق مركبة إطفاء في اللواء 188، خلال معركة في جنوب لبنان".