 
السبت 2025-03-15 11:37 ص
 




            

        








    

        

        

            مقتل زعيم "داعش" في العراق.. والجيش الأمريكي ينشر فيديو الاغتيال
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                عبدالله مكي مصلح الرفاعي
            
                

                    عبدالله مكي مصلح الرفاعي
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        09:08 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن تصفية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، فيما نشر الجيش الأمريكي فيديو يوثق عملية الاغتيال.اضافة اعلان


وقال ترامب في منشور على منصة "تروث": "اليوم قتل زعيم داعش الهارب في العراق. تمت مطاردته بلا هوادة من قبل مقاتلينا الشجعان".

 

وأضاف: "انتهت حياته البائسة، إلى جانب عضو آخر في داعش، بالتنسيق مع الحكومة العراقية والحكومة الإقليمية الكردية".

وشدد ترامب على أن "السلام يفرض أحيانا بالقوة".

في غضون ذلك، نشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" فيديو يوثق عملية الاغتيال، وقالت في بيان على منصة "إكس": "تمكنا من تحييد قائد العمليات الخارجية في تنظيم داعش والذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في التنظيم".

وأضافت: "بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية، ضربة جوية دقيقة في محافظة الأنبار بالعراق، أسفرت عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش، وقائد العمليات وأمير اللجنة المفوضة، عبدالله مكي مصلح الرفاعي، المعروف باسم أبو خديجة، بالإضافة إلى أحد عناصر داعش".

وأشار البيان إلى أنه "بصفته أمير اللجنة المفوضة، التي تعتبر أعلى هيئة لاتخاذ القرار داخل تنظيم داعش، كان أبو خديجة مسؤولا عن العمليات واللوجستيات والتخطيط التي ينفذها التنظيم على المستوى الدولي، كما كان يدير جزءا كبيرا من تمويل أنشطة داعش حول العالم".

وأوضح البيان أنه "بعد الضربة الجوية، تحركت قوات القيادة المركزية الأمريكية والقوات العراقية إلى موقع الاستهداف، حيث تم العثور على جثتي عنصرين لداعش. وكان كلا الإرهابيين يرتديان أحزمة ناسفة غير منفجرة، وكان بحوزتهما عدة أسلحة وتمكنت القوات من التعرف على أبو خديجة عبر تطابق الحمض النووي الذي تم جمعه خلال مداهمة سابقة كان قد نجا منها".

من جهته، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "كان أبو خديجة أحد أهم قادة داعش على المستوى الدولي للتنظيم. سنواصل القضاء على الإرهابيين وتفكيك تنظيماتهم التي تهدد وطننا وأفرادنا من القوات الأمريكية، والحلفاء، والشركاء في المنطقة وخارجها".

وهنأ وزير الدفاع الأمريكي بيت هغسيث القيادة  على تصفية قائد "داعش" عبر منصة "إكس" قائلا: "أحسنتم دائما تصيبون الهدف".

روسيا اليوم









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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