مقتل شخصين إثر حادث تسرب في إحدى وحدات شركة نفط البحرين

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الجمعة إن شخصين لقيا حتفهما إثر حادث تسرب في إحدى وحدات شركة نفط البحرين "بابكو" المملوكة للدولة وإن الوضع أصبح تحت السيطرة.



وأكدت شركة "بابكو" للتكرير اتخاذ جميع التدابير الوقائية حيال تسرب وقع صباح اليوم في أحد صمامات الأمان في إحدى وحدات شركة بابكو للتكرير، نتج عنه وفاة اثنين من الموظفين أثناء معاينتهم الوضع ميدانيا فيما يتلقى موظف ثالث العلاج في العناية القصوى في أحد المستشفيات.

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وأعربت الشركة عن خالص تعازيها ومواساتها ودعمها لأسر الموظفين المتوفين جراء هذا الحادث المؤسف، وتمنياتها الخالصة بالشفاء العاجل والصحة والسلامة للموظف الثالث.



وأوضحت الشركة أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية والدفاع المدني، إلى جانب فريق الطوارئ المختص بشركة "بابكو" للتكرير، باشرت التعامل مع الحادث تبعا للبروتوكولات المعمول بها، وتم اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة وفقا لأعلى المعايير العالمية للوقاية والسلامة.



وذكرت الشركة أن الوضع تحت السيطرة الكاملة حيث تم إيقاف التسرب واستكمال سير العمل، مع استمرار التركيز على سلامة الموظفين والمقاولين وحماية البيئة المحيطة، مؤكدة أن فرق الطوارئ على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ إن لزم.