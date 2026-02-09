مقتل شخصين بحادث تحطم مروحية عسكرية خلال تدريب في كوريا الجنوبية

08:35 ص

الوكيل الإخباري- قال الجيش في كوريا الجنوبية إن طائرة مروحية عسكرية من طراز "إيه إتش-1 إس كوبرا" تحطمت اليوم الاثنين خلال مهمة تدريبية روتينية في مقاطعة جابيونغ الشمالية، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من شخصين. اضافة اعلان





وقال الجيش في بيان إن الطائرة سقطت بعد الساعة 11 صباحا لأسباب لا تزال غير واضحة.



ونُقل فردا الطاقم إلى مستشفي قريب، إلا أنهما فارقا الحياة لاحقا متأثرين بجراحهما.



وأوقف الجيش تشغيل جميع الطائرات من هذا الطراز عقب الحادث، وشكل فريقا للاستجابة للطوارئ للتحقيق في أسبابه.

