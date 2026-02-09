مقتل شخصين بحادث تحطم مروحية عسكرية خلال تدريب في كوريا الجنوبية

وقال الجيش في بيان إن الطائرة سقطت بعد الساعة 11 صباحا لأسباب لا تزال غير واضحة.
ونُقل فردا الطاقم إلى مستشفي قريب، إلا أنهما فارقا الحياة لاحقا متأثرين بجراحهما.
وأوقف الجيش تشغيل جميع الطائرات من هذا الطراز عقب الحادث، وشكل فريقا للاستجابة للطوارئ للتحقيق في أسبابه.
