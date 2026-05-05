الثلاثاء 2026-05-05 08:39 ص

مقتل شخصين في استهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي

الثلاثاء، 05-05-2026 08:29 ص
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، إنه وجّه ضربة لسفينة في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل شخصين، مضيفًا أن السفينة المستهدفة كانت تُدار من قبل "منظمات إرهابية" لم يحدد هويتها.اضافة اعلان


وذكرت القيادة الجنوبية في الجيش الأميركي أنه لم يُصب أي من أفرادها بأذى خلال العملية، ووصفت القتيلين بأنهما "رجال إرهابيون متورطون في تجارة المخدرات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وجاء في بيان للقيادة الجنوبية الأميركية أنه "في الرابع من مايو، وبتوجيه من قائد القيادة الجنوبية، الجنرال فرانسيس دونوفان، نفّذت فرقة العمل المشتركة "الرمح الجنوبي" ضربة عسكرية قاتلة استهدفت سفينة تابعة لمنظمات إرهابية مصنفة".

وأضاف البيان: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في منطقة الكاريبي، وكانت تمارس عمليات تهريب مخدرات. وقُتل اثنان من تجار المخدرات الإرهابيين خلال هذه العملية، ولم تُصب أي من القوات العسكرية الأميركية بأذى".

وتستنكر جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان هذه الهجمات، وتصفها بأنها "عمليات قتل خارج نطاق القضاء".

في المقابل، تؤكد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها تستهدف "إرهابيين متورطين في تجارة المخدرات".

سكاي نيوز
 
 


