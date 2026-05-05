مقتل شخصين في استهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي

وذكرت القيادة الجنوبية في الجيش الأميركي أنه لم يُصب أي من أفرادها بأذى خلال العملية، ووصفت القتيلين بأنهما "رجال إرهابيون متورطون في تجارة المخدرات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وجاء في بيان للقيادة الجنوبية الأميركية أنه "في الرابع من مايو، وبتوجيه من قائد القيادة الجنوبية، الجنرال فرانسيس دونوفان، نفّذت فرقة العمل المشتركة "الرمح الجنوبي" ضربة عسكرية قاتلة استهدفت سفينة تابعة لمنظمات إرهابية مصنفة".
وأضاف البيان: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في منطقة الكاريبي، وكانت تمارس عمليات تهريب مخدرات. وقُتل اثنان من تجار المخدرات الإرهابيين خلال هذه العملية، ولم تُصب أي من القوات العسكرية الأميركية بأذى".
وتستنكر جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان هذه الهجمات، وتصفها بأنها "عمليات قتل خارج نطاق القضاء".
في المقابل، تؤكد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها تستهدف "إرهابيين متورطين في تجارة المخدرات".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء داير الإيراني
-
عراقجي يقول إن مشروع الحرية في مضيق هرمز يمثل طريقا مسدودا
-
وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط
-
كوريا الجنوبية: سنحقق في حريق سفينة بمضيق هرمز بعد سحبها لميناء قريب
-
"تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني: أمريكا استهدفت زورقين مدنيين لا عسكريين
-
مسؤولون: ترمب قد يأذن برد عسكري ضد إيران في غضون أيام
-
ماكرون: الضربات الإيرانية على الإمارات غير مبررة وغير مقبولة
-
مديرة صندوق النقد تحذر من "نتائج أسوأ بكثير" إذا استمرت حرب إيران حتى 2027