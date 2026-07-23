الخميس 2026-07-23 01:44 ص

مقتل شخصين وإصابة 10آخرين في هجمات أوكرانية على دونيتسك

وأُصيب 10آخرون في غورلوفكا وشاختيورسك وكراسنو-أرميسك، من بينهم ضحايا هجوم بطائرة مسيرة وتفجير عبوة ناسفة من طراز ليبستوك. كما أفاد بوشيلين بتضرر 5 مبان سكنية و5 مرافق بنية تحتية مدنية وسيارة. وفي وق
تعبيرية
 
الخميس، 23-07-2026 12:23 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة هجمات شنتها القوات الأوكرانية على أراضي دونيتسك.

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وأوضح بوشيلين أن رجلا وامرأة قُتلا عندما هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية سيارة على طريق دونيتسك-أمفروسيفكا السريع.

 

وأُصيب 10آخرون في غورلوفكا وشاختيورسك وكراسنو-أرميسك، من بينهم ضحايا هجوم بطائرة مسيرة وتفجير عبوة ناسفة من طراز ليبستوك.

كما أفاد بوشيلين بتضرر 5 مبان سكنية و5 مرافق بنية تحتية مدنية وسيارة.

وفي وقت سابق، أُفيد بإصابة شخصين في هجمات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة كورسك.

 
 


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