مقتل شخصين وإصابة 10آخرين في هجمات أوكرانية على دونيتسك

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة هجمات شنتها القوات الأوكرانية على أراضي دونيتسك.

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وأوضح بوشيلين أن رجلا وامرأة قُتلا عندما هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية سيارة على طريق دونيتسك-أمفروسيفكا السريع.