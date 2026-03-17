مقتل شخص إثر سقوط شظايا في أبوظبي عقب اعتراض صاروخ باليستي

الوكيل الإخباري- ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، الثلاثاء، أن الجهات المختصة تعاملت في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض صاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، مما أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الباكستانية.





وأهابت الجهات المختصة بضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.





