الخميس 2026-01-01 12:25 ص

مقتل شخص وإصابة عدد من أفراد الأمن بتفجير انتحاري في حلب

الخميس، 01-01-2026 12:07 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن شخصًا قُتل من عناصر الأمن الداخلي السوري، وأُصيب آخرون، نتيجة انفجار انتحاري استهدف دورية للشرطة في منطقة باب الفرج بمدينة حلب.اضافة اعلان


وأوضحت محافظة حلب أن شخصًا مجهول الهوية نفّذ تفجيرًا انتحاريًا مستخدمًا حزامًا ناسفًا، استهدف دورية للشرطة في باب الفرج وسط حلب، وذلك بعد أن رصدته قوى الأمن وحاولت اعتقاله، ما دفعه إلى تفجير نفسه.

وقالت إن "الحادثة أسفرت عن استشهاد أحد عناصر الدورية وإصابة آخرين بجروح، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة ملابسات الحادث وفرض طوق أمني في محيط الموقع".
 
 


