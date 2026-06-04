الخميس 2026-06-04 11:59 م

مقتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الخميس، 04-06-2026 11:23 م

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، مقتل ضابط بنيران حزب الله في جنوب لبنان، هو الأول منذ إعلان التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بعد محادثات في واشنطن الأربعاء.

اضافة اعلان


وقال الجيش إن ضابطا برتبة نقيب في الحادية والعشرين من عمره، "سقط أثناء القتال". وأوضح مصدر عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس برس أنه قضى جراء إطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع في اتجاه دبابة إسرائيلية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب

حزب الاتحاد الوطني الأردني يقيم حفلاً وطنياً بمناسبة الأعياد الوطنية في عمّان

أخبار محلية حزب الاتحاد الوطني الأردني يقيم حفلاً وطنياً بمناسبة الأعياد الوطنية في عمّان

جيش الاحتلال

عربي ودولي مقتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي 8 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلق على تصويت مجلس النواب لإنهاء حرب إيران

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل": 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول بالقطاع الزراعي وهو الأكثر تسربا

العيسوي يعزي عشائر العنزة والطوالبة والعمري

أخبار محلية العيسوي يعزي عشائر العنزة والطوالبة والعمري

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين استشهاد 10 فلسطينيين في غزة جراء غارات إسرائيلية



 
 






الأكثر مشاهدة

 