مقتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، مقتل ضابط بنيران حزب الله في جنوب لبنان، هو الأول منذ إعلان التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بعد محادثات في واشنطن الأربعاء.

اضافة اعلان