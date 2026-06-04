مقتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان

وقال الجيش إن ضابطا برتبة نقيب في الحادية والعشرين من عمره، "سقط أثناء القتال". وأوضح مصدر عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس برس أنه قضى جراء إطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع في اتجاه دبابة إسرائيلية.
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