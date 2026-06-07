مقتل ضابط وجندي إسرائيليين في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، مقتل ضابط وجندي خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان، في حادثتين منفصلتين وقعتا خلال الساعات الماضية.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجهات المختصة ستفتح تحقيقا في ملابسات الحادثة التي أدت إلى مقتلهم، فيما تأتي الخسائر الجديدة في ظل استمرار العمليات العسكرية والمواجهات على الجبهة اللبنانية.

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وفي سياق منفصل، أُصيب أيضا 4 جنود آخرين بجروح في هجوم لحزب الله وقع في الأراضي اللبنانية.