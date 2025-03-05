 
الأربعاء 2025-03-05 08:59 ص
 

مقتل طيار إثر تحطم طائرة صغيرة في النمسا

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سيارات شرطة وإسعاف في مكان الحادث
 
الأربعاء، 05-03-2025 07:24 ص

الوكيل الإخباري- لقي قائد طائرة صغيرة حتفه بعد تحطمها في ولاية سالزبورغ النمساوية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي يه" أمس الثلاثاء.

وأفادت الشرطة النمساوية بأن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت أثناء هبوطها بالقرب من مطار "زيل آم سي".

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وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الطيار كان هو الشخص الوحيد على متن الطائرة التي تحطمت.


وذكرت فرق الإطفاء أن الطائرة هبطت في حقل دون أن تشتعل فيها النيران، ولم تقدم الشرطة حتى الآن أي معلومات عن مسار الرحلة أو هوية الطيار.


وقالت وكالة الأنباء النمساوية إن لجنة التحقيق في حوادث الطيران في النمسا ستتولى التحقيق في الحادث.

 

RT

 
 
gnews

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