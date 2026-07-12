مقتل عسكري إيراني في الضربات الأميركية

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الوكيل الإخباري- أسفرت الضربات الأميركية على إيران ،الأحد، عن مقتل جندي إيراني، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. اضافة اعلان





ونقلت وكالتا أنباء "مهر" و"تسنيم" عن مسؤول محلي تأكيده مقتل الملازم حميد رضا دهقاني، من القوات البحرية الإيرانية، خلال الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الليلة الماضية على ميناء جاسك الواقع في جنوب إيران والمطل على الخليج.









