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مقتل عناصر من الجيش السوري خلال اشتباكات السويداء

علم سوريا
سوريا
 
الإثنين، 14-07-2025 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   أكد مصدر في وزارة الدفاع السورية مقتل عدد من عناصر الجيش السوري  خلال محاولتهم وقف الاشتباكات في محافظة السويداء، وذلك بعد استهدافهم من قبل مجموعات مسلحة.اضافة اعلان

 
 
 
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عربي ودولي مقتل عناصر من الجيش السوري خلال اشتباكات السويداء

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