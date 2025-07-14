مقتل عناصر من الجيش السوري خلال اشتباكات السويداء

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الوكيل الإخباري- أكد مصدر في وزارة الدفاع السورية مقتل عدد من عناصر الجيش السوري خلال محاولتهم وقف الاشتباكات في محافظة السويداء، وذلك بعد استهدافهم من قبل مجموعات مسلحة. اضافة اعلان



