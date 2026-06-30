مقتل عنصرين من الحرس الثوري في هجوم مسلح بغرب إيران

وذكر البيان أن المهاجمين أطلقوا النار أمام منزل عناصر الحرس، وأن السلطات تجري تحقيقا لتحديد هوية المسؤولين.
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