مقتل عنصرين من الحرس الثوري في هجوم مسلح بغرب إيران

08:09 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، الثلاثاء، بمقتل اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني وإصابة اثنين آخرين في هجوم وقع في محافظة كرمانشاه غرب البلاد مساء الاثنين. اضافة اعلان





وذكر البيان أن المهاجمين أطلقوا النار أمام منزل عناصر الحرس، وأن السلطات تجري تحقيقا لتحديد هوية المسؤولين.





