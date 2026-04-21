مقتل عنصر أمن وإصابة آخر بهجوم مسلح جنوب العاصمة السورية

02:38 م

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر أهلية في دمشق بحصول اشتباكات مسلحة في حي التضامن جنوب العاصمة السورية دمشق، إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة تابعة لقوات "الأمن الداخلي" في الحي.





وقالت المصادر إن الهجوم أدى لمقتل عنصر أمن وإصابة آخر بجروح متوسطة تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ووفقا للمصادر ذاتها فقد قتل أحد أفراد المجموعة المهاجمة وتمكن عناصر الأمن الداخلي من إلقاء القبض على عنصر آخر مع ضبط أسلحة وقنابل يدوية كانت بحوزته فيما تمكن الآخرون من الفرار.



وسادت حالة من الرعب بين الأهالي الذين وجدوا أنفسهم وسط الاشتباكات الدامية في حي التضامن الذي شهد حالات دمار واسعة فيه إبان الحرب، في حين لا يزال الوضع الأمني في الحي غير مستقر حيث يشهد اشكاليات وعمليات إطلاق نار بين الحين والآخر.







