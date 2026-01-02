مقتل مستشار حميدتي ومرافقيه بغارة للجيش وسط دارفور

كما أكدت مقتل مستشار قائد الدعم السريع للشؤون الأمنية بإقليم دارفور حامد علي أبوبكر و 5 من مرافقيه في الغارة .
