مقتل مستشار حميدتي ومرافقيه بغارة للجيش وسط دارفور

09:31 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر مطلعة ، بأن الجيش السوداني استهدف، اجتماعا ميدانيا لقادة بالدعم السريع قرب زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور. اضافة اعلان





كما أكدت مقتل مستشار قائد الدعم السريع للشؤون الأمنية بإقليم دارفور حامد علي أبوبكر و 5 من مرافقيه في الغارة .

