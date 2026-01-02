الجمعة 2026-01-02 12:13 م

مقتل مستشار حميدتي ومرافقيه بغارة للجيش وسط دارفور

السودان
الجمعة، 02-01-2026 09:31 ص
الوكيل الإخباري-    أفادت مصادر مطلعة ، بأن الجيش السوداني استهدف، اجتماعا ميدانيا لقادة بالدعم السريع قرب زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.اضافة اعلان


كما أكدت مقتل مستشار قائد الدعم السريع للشؤون الأمنية بإقليم دارفور حامد علي أبوبكر و 5 من مرافقيه في الغارة .
 
 


