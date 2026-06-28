مقتل مواطن قطري بشظايا ناجمة عن "عمليات عسكرية"

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية القطرية الأحد، عن مقتل مواطن قطري متأثرا بجروحه جراء شظايا ناجمة عن "العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة"، وذلك بعد فقدان قارب كان يقله وشخصا آخر.

اضافة اعلان



وأوضحت الوزارة أن الشخص الثاني أصيب، مضيفة أنها عثرت على القارب المفقود فجر الأحد بعد عمليات بحث بدأت أمس.