مقتل مواطن قطري بشظايا ناجمة عن "عمليات عسكرية"

وأوضحت الوزارة أن الشخص الثاني أصيب، مضيفة أنها عثرت على القارب المفقود فجر الأحد بعد عمليات بحث بدأت أمس.
ولم تفصح الوزارة عن موقع الحادث، ولم تحدد ما إذا كانت الشظايا مرتبطة بطائرات إيرانية مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين الأحد.
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