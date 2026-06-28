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مقتل مواطن قطري بشظايا ناجمة عن "عمليات عسكرية"

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أرشيفية
 
الأحد، 28-06-2026 09:33 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية القطرية الأحد، عن مقتل مواطن قطري متأثرا بجروحه جراء شظايا ناجمة عن "العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة"، وذلك بعد فقدان قارب كان يقله وشخصا آخر.

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وأوضحت الوزارة أن الشخص الثاني أصيب، مضيفة أنها عثرت على القارب المفقود فجر الأحد بعد عمليات بحث بدأت أمس.


ولم تفصح الوزارة عن موقع الحادث، ولم تحدد ما إذا كانت الشظايا مرتبطة بطائرات إيرانية مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين الأحد.

 
 


gnews

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