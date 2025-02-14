مقتل 11 شخصا بانفجار منجم للفحم في باكستان

الوكيل الإخباري- قتل 11 شخصا وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، بانفجار في منجم للفحم جنوب غربي باكستان.

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وقالت قناة "جيو نيوز" التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين ، إن الانفجار تسبب أيضا بإصابة 6 أشخاص على الأقل، ونتج عن تراكم الغازات السامة أو بسبب انهيار جزئي داخل المنجم، وأن فرق الإنقاذ تعمل بشكل عاجل لتقديم المساعدة للضحايا وإخلاء المصابين.