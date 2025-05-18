مقتل 11 شخصا على الأقل بتفجير في الصومال

الوكيل الإخباري- أفادت قناة Somali TV التلفزيونية بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجروح، في انفجار بالقرب من مركز لتجنيد المتطوعين في الجيش في مقديشو.



وذكرت القناة أن الحادث وقع في قاعدة دامانيو العسكرية أثناء عملية تجنيد متطوعين للجيش الوطني الصومالي.



بدورها، نوهت إذاعة Dalsan بأن الهجوم تم بواسطة انتحاري نفذ الانفجار وسط مجموعة من الشباب الراغبين في الانضمام إلى الجيش.

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