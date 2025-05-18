الأحد 2025-05-18 03:48 م
 

مقتل 11 شخصا على الأقل بتفجير في الصومال

ل
أرشيفية
 
الأحد، 18-05-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري- أفادت قناة  Somali TV التلفزيونية بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجروح، في انفجار بالقرب من مركز لتجنيد المتطوعين في الجيش في مقديشو.

وذكرت القناة أن الحادث وقع في قاعدة دامانيو العسكرية أثناء عملية تجنيد متطوعين للجيش الوطني الصومالي.

بدورها، نوهت إذاعة Dalsan بأن الهجوم تم بواسطة انتحاري نفذ الانفجار وسط مجموعة من الشباب الراغبين في الانضمام إلى الجيش.

اضافة اعلان

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

زين تدعو الأردنيين للمشاركة في احتفالها الضخم بعيد الاستقلال 79

أخبار الشركات زين تدعو الأردنيين للمشاركة في احتفالها الضخم بعيد الاستقلال 79

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية الصفدي يلتقي المطران إياد الطوال مهنئاً بتعيينه مطراناً للبطريركية اللاتينية في الأردن

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: انطلاق ورشة عمل تدريب الميسرين

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية من المدارس إلى الجمعيات .. 9 فعاليات لنشر ثقافة النزاهة في المجتمع

ل

أخبار محلية حين تتسع الشاشة وتضيق الحياة.. أطفال في عزلة رقمية

مزرعة دجاج داخلية

أخبار محلية تعليق استيراد الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس ‎الأعيان يفتتح مؤتمر الرقمنة والتمكين الاقتصادي في العقبة

الصورة التي تداولها الإعلام الإسرائيلي

عربي ودولي الرئاسة اللبنانية توضح حقيقة لقاء عون وزعيم دروز الكيان



 
 





الأكثر مشاهدة