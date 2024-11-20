مقتل 12 جنديا في هجوم على موقع شمال غرب باكستان

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء مقتل 12 جنديا وإصابة عدد آخر في هجوم نفذ بسيارة مفخخة على موقع في شمال غرب البلاد.



وقع الهجوم، الذي يعد من أكثر الهجمات دموية في الأشهر الأخيرة، في منطقة بنو التابعة لإقليم خيبر بختونخوا المضطرب.

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وأعلنت جماعة منشقة عن طالبان باكستان، تعرف باسم "مجموعة حافظ جول بهادر"، مسؤوليتها عن الهجوم.



ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة، لكن مسؤولي الأمن والاستخبارات أفادوا بأن قوات الأمن تنفذ عملية تستهدف المسؤولين عن التخطيط للهجوم.



وتشهد باكستان تصاعدا مطردا في أعمال العنف منذ نوفمبر 2022، عندما أنهت حركة طالبان باكستان وقف إطلاق النار الذي استمر عدة أشهر مع الحكومة في إسلام آباد.