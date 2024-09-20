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مقتل 12 مسلحا و6 جنود باشتباكات شمالي الباكستان

باكستان
باكستان
الجمعة، 20-09-2024 05:26 م

الوكيل الإخباري-    قتل 6 جنود باكستانيين وأصيب 12 مسلحا في اشتباكات بإقليم "خيبر بختونخوا" شمالي البلاد.

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وأفاد بيان صادر عن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة، أنه نفذ عمليتين ضد جماعات مسلحة في منطقتي وزيرستان الشمالية ووزيرستان الجنوبية.

 
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