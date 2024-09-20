مقتل 12 مسلحا و6 جنود باشتباكات شمالي الباكستان

وأفاد بيان صادر عن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة، أنه نفذ عمليتين ضد جماعات مسلحة في منطقتي وزيرستان الشمالية ووزيرستان الجنوبية.
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