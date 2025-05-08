مقتل 13 شخصا بإطلاق نار من جانب باكستان على بلدة هندية في كشمير

ونقلت وكالة أنباء "آسيا نيوز" الرسمية الهندية عن الوزارة إعلانها أن "13 مدنيًا قُتلوا في بونش، وأصيب 59 (بينهم 44 في بونش) إثر خروقات لوقف إطلاق النار من جانب باكستان بطول خط السيطرة".
من جهتها أفادت وسائل إعلام باكستانية اليوم الخميس بوقوع انفجار في مدينة لاهور شرقي باكستان، وإسقاط الدفاعات الجوية مسيرة هندية قرب مطار المدينة.
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