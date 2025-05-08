الخميس 2025-05-08 01:52 م
 

مقتل 13 شخصا بإطلاق نار من جانب باكستان على بلدة هندية في كشمير

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أرشيفية
 
الخميس، 08-05-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري- قتل 13 شخصا وأصيب 59 آخرون بإطلاق للنار من الجانب الباكستاني على بلدة بونش في الجزء الهندي من إقليم جامو وكشمير، حسب الخارجية الهندية.

ونقلت وكالة أنباء "آسيا نيوز" الرسمية الهندية عن الوزارة إعلانها أن "13 مدنيًا قُتلوا في بونش، وأصيب 59 (بينهم 44 في بونش) إثر خروقات لوقف إطلاق النار من جانب باكستان بطول خط السيطرة".

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من جهتها أفادت وسائل إعلام باكستانية اليوم الخميس بوقوع انفجار في مدينة لاهور شرقي باكستان، وإسقاط الدفاعات الجوية مسيرة هندية قرب مطار المدينة.

 

RT

 
gnews

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