مقتل 18 مدنيا بالسودان جراء هجمات "الدعم السريع"

الوكيل الإخباري- أعلن أطباء وناشطون سودانيون، الاثنين، عن مقتل 18 مدنيا جراء هجوم لقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية على قرى بشرق ولاية الجزيرة وسط البلاد.



يأتي ذلك مع تصاعد الاتهامات السودانية والدولية في الأيام الأخيرة لقوات الدعم السريع بـ"ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية" بحق المدنيين بولاية الجزيرة، دون صدور تعليق من القوات شبه العسكرية عليها.

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