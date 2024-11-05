مقتل 18 مدنيا بالسودان جراء هجمات "الدعم السريع"

يأتي ذلك مع تصاعد الاتهامات السودانية
وتجددت الاشتباكات بين "الدعم السريع" والجيش في ولاية الجزيرة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية انشقاق القيادي بصفوف قوات الدعم أبوعاقلة كيكل وهو من أبناء الولاية، وإعلان انضمامه لقوات الجيش.
الأناضول
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