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مقتل 18 مدنيا بالسودان جراء هجمات "الدعم السريع"

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 09:10 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن أطباء وناشطون سودانيون، الاثنين، عن مقتل 18 مدنيا جراء هجوم لقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية على قرى بشرق ولاية الجزيرة وسط البلاد.

يأتي ذلك مع تصاعد الاتهامات السودانية والدولية في الأيام الأخيرة لقوات الدعم السريع بـ"ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية" بحق المدنيين بولاية الجزيرة، دون صدور تعليق من القوات شبه العسكرية عليها.

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وتجددت الاشتباكات بين "الدعم السريع" والجيش في ولاية الجزيرة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية انشقاق القيادي بصفوف قوات الدعم أبوعاقلة كيكل وهو من أبناء الولاية، وإعلان انضمامه لقوات الجيش.

الأناضول

 
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