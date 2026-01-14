مقتل 22 شخصا وإصابة 30 آخرين بحادث قطار في تايلاند

ووقع الحادث في وقت مبكر صباح الأربعاء عندما سقطت رافعة على السكك الحديد على قطار ركاب في ناخون راتشاسيما شمال شرقي العاصمة بانكوك.
وقالت إدارة العلاقات العامة في ناخون راتشاسيما في بيان "انهارت رافعة على قطار ما أدى إلى خروجه عن السكة واشتعال النيران فيه".
وأظهرت لقطات حية بثتها وسائل إعلام محلية عمال إنقاذ وهم يهرعون إلى موقع الحادث، مع خروج قطار عن مساره مع تصاعد الدخان من الحطام.
وأفادت إدارة المقاطعة بأن القطار انطلق من بانكوك متوجّها إلى مقاطعة أوبون راتشاثاني.
وقال وزير النقل فيفات راتشاكيتبراكارن إن 195 شخصا كانوا في القطار وإن السلطات تسارع لتحديد هويات القتلى.
وكانت الرافعة تستخدم في بناء مشروع بقيمة 5,4 مليارات دولار لإنشاء شبكة سكك حديد عالية السرعة في تايلاند، بدعم من بكين، تهدف إلى ربط بانكوك بمدينة كونمينغ في الصين عبر لاوس بحلول العام 2028 كجزء من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يناقش أوضاع اليمن اليوم
-
الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران على الفور
-
مسؤول أميركي يؤكد أن فنزويلا بدأت الإفراج عن أميركيين
-
إيران تتهم ترامب بتشجيع الاضطرابات السياسية بما فيها العنف
-
الهند تتهم باكستان بإطلاق مسيرات عبر الحدود حلقت فوق كشمير
-
ترامب: "سنتخذ إجراءات قوية جدا" إذا أعدمت إيران محتجين
-
ترامب عن مساعدة الولايات المتحدة للمحتجين في إيران: ستكتشفون ذلك بأنفسكم
-
ترامب يؤكد للمتظاهرين الإيرانيين أن "المساعدة في طريقها" إليهم