الأربعاء 2026-01-14 08:42 ص

مقتل 22 شخصا وإصابة 30 آخرين بحادث قطار في تايلاند

حطام قطار إثر انهيار رافعة بناء في مقاطعة ناخون راتشاسيما التايلاندية
حطام قطار إثر انهيار رافعة بناء في تايلاند
 
الأربعاء، 14-01-2026 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   قُتل 22 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين في حادث قطار ناجم عن انهيار رافعة على خط للسكك الحديد في شمال تايلاند، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.اضافة اعلان


ووقع الحادث في وقت مبكر صباح الأربعاء عندما سقطت رافعة على السكك الحديد على قطار ركاب في ناخون راتشاسيما شمال شرقي العاصمة بانكوك.

وقالت إدارة العلاقات العامة في ناخون راتشاسيما في بيان "انهارت رافعة على قطار ما أدى إلى خروجه عن السكة واشتعال النيران فيه".

وأظهرت لقطات حية بثتها وسائل إعلام محلية عمال إنقاذ وهم يهرعون إلى موقع الحادث، مع خروج قطار عن مساره مع تصاعد الدخان من الحطام.

وأفادت إدارة المقاطعة بأن القطار انطلق من بانكوك متوجّها إلى مقاطعة أوبون راتشاثاني.

وقال وزير النقل فيفات راتشاكيتبراكارن إن 195 شخصا كانوا في القطار وإن السلطات تسارع لتحديد هويات القتلى.

وكانت الرافعة تستخدم في بناء مشروع بقيمة 5,4 مليارات دولار لإنشاء شبكة سكك حديد عالية السرعة في تايلاند، بدعم من بكين، تهدف إلى ربط بانكوك بمدينة كونمينغ في الصين عبر لاوس بحلول العام 2028 كجزء من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش أوضاع اليمن اليوم

حطام قطار إثر انهيار رافعة بناء في مقاطعة ناخون راتشاسيما التايلاندية

عربي ودولي مقتل 22 شخصا وإصابة 30 آخرين بحادث قطار في تايلاند

تصادم 9 مركبات يُسفر عن وفاة وإصابات بالغة بالقرب من حدود العمري

أخبار محلية تصادم 9 مركبات يُسفر عن وفاة وإصابات بالغة بالقرب من حدود العمري

غزة

فلسطين أكسيوس: إدارة ترامب ستعلن الأربعاء الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

توضيح هام حول الخبز والمحروقات خلال المنخفض الجوي

أخبار محلية توضيح هام حول الخبز والمحروقات خلال المنخفض الجوي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب الأربعاء، ليقترب من المستويات القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 90 دولارا للأوقية، حيث عززت قراءات التضخم الأم

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مبنى مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يناقش معدّل قانون المنافسة اليوم



 






الأكثر مشاهدة