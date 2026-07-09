مقتل 3 أشخاص غربي إيران بالقصف الأميركي

وقال نائب محافظ خوزستان ولي الله حياتي لصحفيين إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب آخرون في هجوم أميركي على مشارف مدينة الأهواز.
وقال مسؤولون عسكريون أميركيون الأربعاء إن القوات الأميركية أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا في أحدث الضربات التي شنّتها على إيران، من أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيّرات وأصول أخرى.
ونشرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بيانا على "إكس" أعلنت فيه أن الولايات المتحدة "استكملت جولة إضافية من الضربات ضد إيران في 8 تموز لتقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري والبحارة المدنيين الأبرياء في مضيق هرمز، بشكل أكبر".
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