مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بفرجينيا الأميركية

وقالت السلطات إنه في حوالي الساعة 17:30 مساء الثلاثاء، تلقت الشرطة اتصالات بشأن إطلاق نار في مجمع منازل في مقاطعة سبوتسيلفانيا، على بعد حوالي 65 ميلاً جنوب غرب واشنطن العاصمة.
ونُقل المصابون إلى المستشفيات، وحالتهم غير معروفة، ولم تتوفر على الفور أي معلومات إضافية عن الضحايا، بينما تبحث الشرطة عن المشتبه بهم.
وقالت إليزابيث سكوت، المتحدثة باسم مكتب قائد شرطة سبوتسيلفانيا، إنه قد يكون تم تنفيذ عملية إطلاق النار من قبل أكثر من شخص، ولم يتم الإعلان عن أي اعتقالات أو معلومات علنية بشأن الدافع المحتمل.
وأوضحت سكوت أن عشرات الضباط يبحثون بنشاط عن المشتبه بهم، كما طلبت السلطات من أي شهود إرسال أي مقاطع فيديو قد تساعد في التحقيق.
وأعلنت مدارس مدينة فريدريكسبرغ العامة على موقعها الإلكتروني أن المدارس ستبدأ متأخرة ساعتين اليوم الأربعاء "نظرًا للتأثير العميق الذي تركه هذا الحادث على أفراد المجتمع المدرسي".
الجزيرة
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