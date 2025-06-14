مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 في هجمات صاروخية إيرانية

وبحسب قناة "كان" و"القناة 12" الإسرائيليتين، فقد أطلقت إيران نحو 200 صاروخ باليستي منذ بدء الهجوم مساء أمس الجمعة، بعضها استهدف مناطق في مدينة ريشون لتسيون ورمات غان في محيط تل أبيب.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل شخصين في مدينة ريشون لتسيون وآخر في رمات غان إثر الضربات الإيرانية.
من جهتها، قالت القناة 13 إن "دمارًا غير مسبوق" لحق بمنطقة تل أبيب الكبرى، حيث دُمّرت عشرات المباني وأُصيب عدد كبير من المركبات، بينما أشارت صحيفة هآرتس إلى أن 9 مبانٍ دُمّرت بالكامل في رمات غان، فيما أُجلي 300 شخص من منازلهم.
كما تضرر أيضًا برج سكني مكوّن من 32 طابقًا في تل أبيب.
وقال قائد شرطة لواء تل أبيب إن "ما جرى هو حدث كبير استهدف عددًا واسعًا من المواقع"، مؤكدًا أن "قوات الإنقاذ لا تزال تعمل على إخراج محتجزين داخل ملاجئ مغلقة".
وأضاف أن "الصواريخ كانت من أنواع متعددة، وبعضها دمّر طوابق كاملة في مبانٍ".
الجزيرة
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