مقتل 3 من عناصر الأمن بهجوم مسلح جنوب شرقي إيران

الوكيل الإخباري- قتل 3 من عناصر الأمن في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرقي إيران، إثر هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة تابعة لوحدة النجدة.





وأفادت مصادر إيرانية بأن مسلحين أطلقوا النار على الدورية أثناء قيامها بتأمين سلامة المواطنين الإيرانيين، ما أسفر عن مقتل 3 من "المدافعين عن الأمن"، فيما أشارت إلى مواصلة الانتشار الأمني وتعزيز الوجود في المنطقة.





