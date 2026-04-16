الخميس 2026-04-16 12:20 م

مقتل 3 من عناصر الأمن بهجوم مسلح جنوب شرقي إيران

ل
أرشيفية
 
الخميس، 16-04-2026 10:59 ص
الوكيل الإخباري- قتل 3 من عناصر الأمن في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرقي إيران، إثر هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة تابعة لوحدة النجدة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر إيرانية بأن مسلحين أطلقوا النار على الدورية أثناء قيامها بتأمين سلامة المواطنين الإيرانيين، ما أسفر عن مقتل 3 من "المدافعين عن الأمن"، فيما أشارت إلى مواصلة الانتشار الأمني وتعزيز الوجود في المنطقة.
 
 


أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات 5 أخطاء شائعة تجعل مطبخك يبدو قديماً.. إليك نصائح الخبراء لتحديثه

البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

اقتصاد محلي البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

ب

أخبار محلية الملك يشهد مراسم رفع العلم بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني

ل

عربي ودولي الجيش الإيراني: إنتاج المسيرات ارتفع 10 أضعاف منذ حرب الـ12 يوما

طب وصحة كيف يسبب الخبز السمنة حتى دون زيادة كمية الطعام؟

مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

عربي ودولي مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

أخبار الشركات شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

ب

فلسطين التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش



 
 






الأكثر مشاهدة

 