مقتل 32 عسكريا كوبيّا في الاعتداء الأمريكي على فنزويلا

ولم يتضح بعد طبيعة العمل الذي كان الكوبيون يقومون به لكن كوبا حليف وثيق لحكومة فنزويلا وقد أرسلت قوات عسكرية وشرطية للمساعدة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته من فلوريدا إلى واشنطن ليلة الأحد: "قتل الكثير من الكوبيين بالأمس. كان هناك الكثير من الموت على الجانب الآخر. ولا توجد وفيات على جانبنا".
