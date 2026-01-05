مقتل 32 عسكريا كوبيّا في الاعتداء الأمريكي على فنزويلا

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الكوبية أن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا أسفرت عن مقتل 32 ضابطا كوبيا، في أول إعلان رسمي عن حصيلة القتلى.

