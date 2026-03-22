مقتل 64 شخصًا في هجوم على مستشفى شرق السودان

الوكيل الإخباري- أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل 64 شخصًا، بينهم 13 طفلًا، وإصابة العشرات، جراء هجوم استهدف مستشفى الضعين التعليمي في شرق دارفور بالسودان.

وجاء في منشور للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة "إكس" مساء السبت، "لقد تحقّقت منظمة الصحة العالمية من هجوم جديد على مرافق الرعاية الصحية في السودان. هذه المرة، استُهدف مستشفى الضعين التعليمي في عاصمة شرق دارفور، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا على الأقل، بينهم 13 طفلا، وممرضتان، وطبيب واحد، وعدد من المرضى".



وأوضحت أن الهجوم ألحق أضرارًا كبيرة بالمرفق الصحي، داعية إلى حماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي.



وقد توقف مستشفى الضعين التعليمي عن العمل حاليا بسبب الأضرار الجسيمة التي خلفها الهجوم، مما أدى إلى انقطاع حاد في الخدمات الطبية الأساسية.