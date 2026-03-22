مقتل 64 شخصًا في هجوم على مستشفى شرق السودان

الأحد، 22-03-2026 01:06 م

الوكيل الإخباري- أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل 64 شخصًا، بينهم 13 طفلًا، وإصابة العشرات، جراء هجوم استهدف مستشفى الضعين التعليمي في شرق دارفور بالسودان.

وجاء في منشور للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة "إكس" مساء السبت، "لقد تحقّقت منظمة الصحة العالمية من هجوم جديد على مرافق الرعاية الصحية في السودان. هذه المرة، استُهدف مستشفى الضعين التعليمي في عاصمة شرق دارفور، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا على الأقل، بينهم 13 طفلا، وممرضتان، وطبيب واحد، وعدد من المرضى".


وأوضحت أن الهجوم ألحق أضرارًا كبيرة بالمرفق الصحي، داعية إلى حماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي.


وقد توقف مستشفى الضعين التعليمي عن العمل حاليا بسبب الأضرار الجسيمة التي خلفها الهجوم، مما أدى إلى انقطاع حاد في الخدمات الطبية الأساسية.


وخلال ما يقارب 3 سنوات من النزاع، أكدت منظمة الصحة العالمية مقتل 2036 شخصا في 213 هجوما على مرافق الرعاية الصحية.

 
 


أحدث الأخبار

أخبار محلية عاجل بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

عربي ودولي مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية

أخبار محلية انطلاق فعاليات "أماسي العيد" في الطفيلة

عربي ودولي كاتس: أوامر بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة

أخبار محلية الأشغال: انخفاض البلاغات خلال المنخفض الأخير يؤكد نجاعة المعالجات الفنية والهندسية

أخبار محلية الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية

عربي ودولي وزير بريطاني: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران

عربي ودولي مقر خاتم الأنبياء: سنستهدف مصدر أي اعتداء يقع على أراضي إيران وسيادتها



 






