مقتل 66 شخصا بتحطم طائرة عسكرية في كولومبيا

الثلاثاء، 24-03-2026 10:28 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت القوات ‌المسلحة الكولومبية اليوم الثلاثاء، مقتل 66 ‌شخصا على الأقل جراء تحطم طائرة عسكرية خلال إقلاعها أمس ‌الاثنين، وذلك ‌في الوقت الذي نقل فيه رجال الإنقاذ عشرات الناجين إلى مستشفيات قريبة ويواصلون البحث عن 4 أشخاص ما زالوا في ⁠عداد المفقودين.اضافة اعلان


وبحسب شبكة سي إن إن، أوضح قائد القوات ‌المسلحة، هوجو أليخاندرو لوبيز، أن طائرة النقل هيركوليز سي-130، ‌وهي من تصنيع ⁠شركة لوكهيد مارتن، كانت تقل 128 شخصا على متنها، بينهم 11 من أفراد ‌القوات الجوية و115 من منتسبي ‌الجيش وشرطيان.

وأضاف إن 57 من الناجين نُقلوا إلى المستشفيات بينهم 30 شخصا إصاباتهم ⁠غير خطيرة.
 
 


