مقتل 7 جنود إسرائيليين بمعارك لبنان

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية، بارتفاع حصيلة القتلى من الجنود الإسرائيليين في معارك جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، إلى 7 قتلى. اضافة اعلان





وبحسب الإعلام العبري، فإن الجنود القتلى في معارك جنوب لبنان اليوم، هم من لواء جولاني، لواء النخبة بالجيش الإسرائيلي .