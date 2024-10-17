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مقتل 7 جنود إسرائيليين بمعارك لبنان

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الخميس، 17-10-2024 01:15 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام عبرية، بارتفاع حصيلة القتلى من الجنود الإسرائيليين في معارك جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، إلى 7 قتلى.اضافة اعلان


وبحسب الإعلام العبري، فإن الجنود القتلى في معارك جنوب لبنان اليوم، هم من لواء جولاني، لواء النخبة بالجيش الإسرائيلي . 
 
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