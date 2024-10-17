مقتل 7 جنود إسرائيليين بمعارك لبنان

وبحسب الإعلام العبري، فإن الجنود القتلى في معارك جنوب لبنان اليوم، هم من لواء جولاني، لواء النخبة بالجيش الإسرائيلي .
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