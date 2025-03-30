مقتل 8 عسكريين ومدني في هجومين غرب باكستان

الوكيل الإخباري- قتل 8 من عناصر قوات الأمن ومدني في باكستان في هجومين وقعا في إقليمين محاذيين لأفغانستان، على ما أفادت الشرطة الباكستانية.

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وقال مصدر في الشرطة إن "مسلحين من طالبان" قتلوا 7 عسكريين خلال عملية قامت بها قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا الجبلي.