مقتل 8 عسكريين ومدني في هجومين غرب باكستان

وقال مصدر في الشرطة إن "مسلحين من طالبان" قتلوا 7 عسكريين خلال عملية قامت بها قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا الجبلي.
فيما أفاد مسؤول عن مقتل عنصر من قوات الأمن ومدني في انفجار قنبلة مثبتة على دراجة نارية في بلوشستان.
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