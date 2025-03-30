الأحد 2025-03-30 04:17 ص
 

مقتل 8 عسكريين ومدني في هجومين غرب باكستان

باكستان
باكستان
 
الأحد، 30-03-2025 03:02 ص

الوكيل الإخباري-   قتل 8 من عناصر قوات الأمن ومدني في باكستان في هجومين وقعا في إقليمين محاذيين لأفغانستان، على ما أفادت الشرطة الباكستانية.

اضافة اعلان


وقال مصدر في الشرطة إن "مسلحين من طالبان" قتلوا 7 عسكريين خلال عملية قامت بها قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا الجبلي.


فيما أفاد مسؤول عن مقتل عنصر من قوات الأمن ومدني في انفجار قنبلة مثبتة على دراجة نارية في بلوشستان.

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين الاحتلال يبدأ توسيع "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب غزة

الحرم الابراهيمي

فلسطين فلسطين: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي في عيد الفطر

أشخاص يتفقدون حطام مبنى منهار في ماندالاي في 28 آذار 2025، بعد زلزال ضرب بورما بقوة 7.7

عربي ودولي حصيلة الزلزال في بورما تتخطى ألف قتيل

باكستان

عربي ودولي مقتل 8 عسكريين ومدني في هجومين غرب باكستان

جيش الاحتلال يدفع بقوات إلى مستوطنة حورشا

فلسطين أكثر من 9500 أسير في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة وممنهجة

سوريا

عربي ودولي وزراء الحكومة السورية الجديدة (أسماء)

حزب الله

عربي ودولي حزب الله: إسرائيل تقوم بعدوان على لبنان تجاوز كل حد

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس حالة الطقس المتوقعة في المملكة للأيام الأربعة القادمة



 
 





الأكثر مشاهدة