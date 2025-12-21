الأحد 2025-12-21 11:06 ص

مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 بإطلاق نار جنوبي إفريقيا

علم جنوب إفريقيا
علم جنوب إفريقيا
الأحد، 21-12-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون قي جنوب إفريقيا الأحد إن تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب عشرة في إطلاق نار في بيكرسدال في غرب جوهانسبرغ.اضافة اعلان


ولم ترد الشرطة في بيكرسدال حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وعدلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عدد القتلى بالخفض في منشور على موقع إكس بعد أن ذكرت في بادئ الأمر أن عشرة أشخاص قتلوا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مؤسسة الإقراض الزراعي

أخبار محلية مجلس إدارة الإقراض الزراعي يقر موازنة 2026 ويطلق برنامج إعفاء للحالات الإنسانية

علم الإمارات

عربي ودولي ماكرون يصل إلى الإمارات الأحد

غزة: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا

فلسطين استشهاد فلسطينيين باستهداف مسيرة للاحتلال شرق غزة

البنك العقاري المصري العربي

أخبار الشركات بيان صادر عن البنك العقاري المصري العربي/ فروع الأردن

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة الغربية

فلسطين شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب وغرب جنين

طفلان يقفان في مخيم الزعتري

أخبار محلية برنامج الأغذية العالمي: التمويل المتاح للاجئين في الأردن يكفي حتى آذار 2026 فقط

شارع رئيسي مزدحم بالمركبات في العاصمة عمّان خلال جو ماطر

الطقس بدء مربعانية الشتاء اليوم وتستمر حتى نهاية كانون الثاني



 






الأكثر مشاهدة