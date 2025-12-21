مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 بإطلاق نار جنوبي إفريقيا

ولم ترد الشرطة في بيكرسدال حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.
وعدلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عدد القتلى بالخفض في منشور على موقع إكس بعد أن ذكرت في بادئ الأمر أن عشرة أشخاص قتلوا.
-
-
