مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 بإطلاق نار جنوبي إفريقيا

الوكيل الإخباري- قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون قي جنوب إفريقيا الأحد إن تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب عشرة في إطلاق نار في بيكرسدال في غرب جوهانسبرغ.





ولم ترد الشرطة في بيكرسدال حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.



وعدلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عدد القتلى بالخفض في منشور على موقع إكس بعد أن ذكرت في بادئ الأمر أن عشرة أشخاص قتلوا.

