الجمعة 2026-05-15 12:15 م

مقتل 9 جنود وإصابة أكثر من 20 بهجوم مسلح في باكستان

الجمعة، 15-05-2026 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   قتل ما لا يقل عن 9 عسكريين وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم شنه مسلحون على معسكر للجيش في شمال غرب باكستان، وفق ما أفادت وكالة أنباء شينخوا.

ووقع الحادث في منطقة باجور التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، حيث اقتحم منفذ الهجوم بسيارة مفخخة أراضي المعسكر العسكري وفجر عبوة ناسفة، ليعقب ذلك فتح مسلحين آخرين النار على الجنود. وردت القوات الأمنية على الفور، مما أسفر عن القضاء على عدد من المهاجمين.

وتنشط في إقليم خيبر بختونخوا جماعات متطرفة تسعى إلى إقامة ما يُسمى بـ"الدولة الإسلامية في وزيرستان"، في منطقة قبلية تقع على الحدود مع أفغانستان. وتُعد هذه المنطقة واحدة من أكثر البؤر الساخنة في باكستان، بسبب تصاعد نشاط مقاتلي شبكة "القاعدة" (المحظورة في روسيا والمصنفة كمنظمة إرهابية) وجماعة "فتنة الخوارج" (المعروفة أيضا باسم "حركة طالبان باكستان" أو "تيريك إي طالبان باكستان").

 
 


