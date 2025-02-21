مقطع متداول للحظة سقوط الشابة المصرية آية عادل من منزلها في الأردن

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو للحظة سقوط الشابة المصرية آية عادل من بلكونة منزلها في منطقة البيادر/ الكرسي في الـ 14 من الشهر الحالي .



وكانت وفاة اية عادل قد تصدرت منصات التواصل الاجتماعي في مصر اليوم .



وافردت مواقع مصريه تقارير عن وفاة السيدة التي اعلن الامن سقوطها من بلكونة منزلها في منطقة الكرسي ، حيث طالب اهلها بالتحقيق بالوفاة كجريمة قتل محتملة من زوجها الذي يعمل في الأردن.



موقع "القاهرة 24"، نقلا عن منظمة "سوبر ومن" اليوم بأن الشابة المصرية آية عادل توفيت في 14 شباط إثر سقوطها من الطابق السابع في الأردن، حيث كانت تعيش مع زوجها بعد وفاة والدها ومرض والدتها.



واشارت بأن السيدة كانت قد تعرضت لإصابات سابقة للحادث، بينها كسر في الجمجمة وضرب بآلة حادة، مما دفع عائلتها لاتهام الزوج بـالقتل العمد.



وأوضحت المنظمة أن الجيران شهدوا بوقائع تعذيب سابقة، مما أدى إلى احتجاز الزوج، في حين تطالب أسرة آية بتحقيق موسع في القضية .



يذكر بأن زوج الفقيدة هو ايضا مصري الجنسية ويعمل باحدى المنظمات في الاردن، ومحجوز لدى السلطات الامنية للتحقيق .



وكانت قد اعلنت مديرية الأمن العام في الاردن في الـ14 من الشهر الحالي، بوفاة سيدة ثلاثينية إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها (الطابق السابع) في منطقة البيادر/حي الكرسي.



وعلى الفور، تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني في الموقع، وجرى استدعاء الطب الشرعي والمختبر الجنائي للكشف على الجثة، وبوشر التحقيق.

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