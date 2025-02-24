مكالمة بين رئيس الصين وبوتين في ذكرى الغزو الروسي.. ما فحواها؟

أجرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية تقريرًا كشفت فيه عن تفاصيل المكالمة بين الزعيمين، حيث أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ"الجهود الإيجابية" التي تبذلها روسيا مع أطراف أخرى لحل الأزمة في أوكرانيا، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة للغزو الروسي لهذا البلد.
وأضاف شي خلال الاتصال أن "الصين مرتاحة للجهود الإيجابية التي تبذلها روسيا وأطراف أخرى معنية من أجل حل الأزمة في أوكرانيا".
من جانبه، أعلن الكرملين أن بوتين أطلع الرئيس الصيني على تفاصيل المحادثات الروسية-الأميركية الأخيرة التي جرت في الرياض.
وأوضح الكرملين في بيان رسمي أن "بوتين أطلع الرئيس الصيني على الاتصالات الروسية-الأميركية الأخيرة"، مضيفًا أن "الجانب الصيني أعرب عن دعمه لبدء الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، وأبدى استعداده للمساعدة في البحث عن تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا".
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