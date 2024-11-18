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مكتبة الكونغرس تكشف عن تعرض رسائل البريد الإلكتروني للاختراق

مكتبة الكونغرس
مكتبة الكونغرس
الإثنين، 18-11-2024 02:08 ص

الوكيل الإخباري-   أبلغت مكتبة الكونغرس الأمريكي المشرعين عن حدوث "اختراق إلكتروني" لنظامها التقني من قبل خصم مجهول، حيث تم اختراق رسائل البريد إلكتروني بين بعض مكاتب الكونغرس وموظفي المكتبة.

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 وأوضحت المكتبة أن الخصم تمكن من الوصول إلى اتصالات البريد الإلكتروني خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المكتبة أحالت القضية إلى سلطات إنفاذ القانون.

وأشارت إلى أن المكتبة لم تقدم أي معلومات فورية عن المهاجم بما في ذلك ما إذا كانت هويته معروفة.

 
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