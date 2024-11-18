مكتبة الكونغرس تكشف عن تعرض رسائل البريد الإلكتروني للاختراق

الوكيل الإخباري- أبلغت مكتبة الكونغرس الأمريكي المشرعين عن حدوث "اختراق إلكتروني" لنظامها التقني من قبل خصم مجهول، حيث تم اختراق رسائل البريد إلكتروني بين بعض مكاتب الكونغرس وموظفي المكتبة.

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