مكتبة الكونغرس تكشف عن تعرض رسائل البريد الإلكتروني للاختراق

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المكتبة أحالت القضية إلى سلطات إنفاذ القانون.
وأشارت إلى أن المكتبة لم تقدم أي معلومات فورية عن المهاجم بما في ذلك ما إذا كانت هويته معروفة.
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