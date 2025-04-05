مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء سيناقش مع ترمب التهديد الإيراني

وأضاف ان رئيس الوزراء سيناقش مع ترمب الرسوم الجمركية وجهود إعادة المختطفين والعلاقات الإسرائيلية التركية.
وبين ان رئيس الوزراء سيتوجه غدا (الأحد) إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس ترمب.
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