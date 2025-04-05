مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء سيناقش مع ترمب التهديد الإيراني

الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان رئيس الوزراء سيناقش مع ترمب التهديد الإيراني والمعركة في المحكمة الجنائية الدولية.

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وأضاف ان رئيس الوزراء سيناقش مع ترمب الرسوم الجمركية وجهود إعادة المختطفين والعلاقات الإسرائيلية التركية.