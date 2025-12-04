ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون دمشق

ومن المقرر أن يعقد أعضاء مجلس الأمن لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين وفعاليات من المجتمع المدني السوري، واللجان المعنية بتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء، بالإضافة إلى لقاء مع نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجاة رشدي.
وأوضح مصدر رسمي لـ "سانا" أن هذه الزيارة تأتي وسط تزايد الاعتراف الدولي بسيادة سوريا ووحدتها وقدرتها على قيادة عملية التعافي الوطني بنفسها، وتسهم بإعادة بناء ثقة السوريين بمجلس الأمن بعد سنوات عانوا فيها من "جرائم نظام الأسد".
