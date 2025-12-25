الخميس 2025-12-25 01:46 م

مناطق جنوب كاليفورنيا تستعد لعاصفة غير مسبوقة

كاليفورنيا
كاليفورنيا
الخميس، 25-12-2025 12:13 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية ، تحذيرات من حصول فيضانات مفاجئة في

اضافة اعلان

معظم مناطق جنوب كاليفورنيا التي تشهد عاصفة غير مسبوقة في الذاكرة القريبة.


والعاصفة التي تحركها ظاهرة جوية تعرف باسم "قطار الأناناس السريع"، وهي انتقال رطوبة عالية من المناطق الاستوائية في هاواي إلى الساحل الغربي، من المتوقع أن تتسبب بهطول كميات أمطار خلال الأيام المقبلة تعادل ما يهطل في أشهر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

في جريمة هزّت منطقة حي الصفا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، أقدم شاب على قتل شقيقته البالغة من العمر 25 عامًا، إثر مشاجرة عائلية تطوّرت بينهما. وبحسب شهود عيان، فإن الجريمة وقعت قبل عدة أيام، وب

عربي ودولي مصر.. جريمة تهز شمال سيناء

وللتأكد من صحة النتائج لدى البشر، حلل العلماء عينات كبد من مرضى الكبد الدهني (MASLD) في مراحل مختلفة، بعضهم أصيب لاحقا بسرطان الخلايا الكبدية. وأظهرت التحليلات علامات إعادة البرمجة الخلوية نفسها التي

طب وصحة النظام الغذائي الغني بالدهون قد يهيئ الكبد للإصابة بالسرطان

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين

مؤشرات الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

أسواق ومال مؤشرات الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

علم إيران

عربي ودولي إيران.. السيطرة على سفينة تنقل 4 ملايين طن من النفط المُهرّب

وشملت التعديلات إدراج فيتالي كوروليف، القائم بأعمال حاكم مقاطعة تفير، ويفغيني سولنتسيف، حاكم مقاطعة أورينبورغ في المجلس. وجاء في نص الوثيقة: "إدراج الشخصيتين التاليتين في تشكيل المجلس: فيتالي غيناديي

عربي ودولي بوتين يجري تعديلات على تشكيل مجلس الدولة الروسي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

عربي ودولي كيم يشرف على اختبار صاروخ جديد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي

عربي ودولي بوتين يشيد في رسالة بمناسبة العام الجديد بـ"صداقة لا تُقهر" مع كوريا الشمالية



 






الأكثر مشاهدة