مناقشات بين تركيا وباكستان ومصر والسعودية حول سبل إنهاء حرب إيران

الوكيل الإخباري- قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان ومصر والسعودية سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا الجمعة لمناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك حرب إيران.





وقال المصدر "من المتوقع عقد مناقشات حول تطوير حلول إقليمية للقضايا الإقليمية، ولا سيما الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران".



وعقد وزراء الدول الأربع اجتماعين في آذار في إطار الجهود الرامية إلى التوسط لإنهاء حرب إيران.





