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            منذ خلع الأسد .. عودة 873 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من تركيا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                لاجئين سوريين في تركيا خلال عودتهم إلى سوريا
            
                

                    لاجئين سوريين في تركيا خلال عودتهم إلى سوريا 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        11:59 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر 2024 بلغ 873 ألف شخص.اضافة اعلان


وجاء في تصريحات يلماز عن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم: "مع انتهاء الفترة المظلمة في سوريا في 8 ديسمبر، وصل عدد العائدين إلى سوريا سالمين إلى 873 ألف شخص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع استتباب الأمن والاستقرار في سوريا".

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن وتيرة العودة إلى سوريا تشهد تسارعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن الدعم التركي "سوف يبني سوريا مستقرة وقوية ومزدهرة".

وأضاف: "مع تزايد قوة سوريا وتطور اقتصادها، فإن السوريين المقيمين في تركيا سيعودون إلى بلدهم، وهذه العودة سوف تتسارع أكثر مع توفر البيئة المناسبة لذلك".

وتعمل السلطات التركية، لا سيما إدارة الهجرة، على تيسير الإجراءات الرسمية للسوريين الراغبين في العودة إلى أراضيهم، عبر عدة معابر، من بينها: "جيلوة غوزو" (المقابل لمعبر باب الهوى)، و"يايلا داغي" (كسب)، و"أونجو بينار" (باب السلامة)، و"غصن الزيتون" (عفرين).

روسيا اليوم 









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            منذ خلع الأسد .. عودة 873 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من تركيا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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