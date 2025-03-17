منذ خلع الأسد .. عودة 873 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من تركيا

وجاء في تصريحات يلماز عن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم: "مع انتهاء الفترة المظلمة في سوريا في 8 ديسمبر، وصل عدد العائدين إلى سوريا سالمين إلى 873 ألف شخص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع استتباب الأمن والاستقرار في سوريا".
وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن وتيرة العودة إلى سوريا تشهد تسارعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن الدعم التركي "سوف يبني سوريا مستقرة وقوية ومزدهرة".
وأضاف: "مع تزايد قوة سوريا وتطور اقتصادها، فإن السوريين المقيمين في تركيا سيعودون إلى بلدهم، وهذه العودة سوف تتسارع أكثر مع توفر البيئة المناسبة لذلك".
وتعمل السلطات التركية، لا سيما إدارة الهجرة، على تيسير الإجراءات الرسمية للسوريين الراغبين في العودة إلى أراضيهم، عبر عدة معابر، من بينها: "جيلوة غوزو" (المقابل لمعبر باب الهوى)، و"يايلا داغي" (كسب)، و"أونجو بينار" (باب السلامة)، و"غصن الزيتون" (عفرين).
روسيا اليوم
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