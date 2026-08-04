منظمة الصحة تطلب مزيدا من الدعم لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية

06:39 م

الوكيل الإخباري- دعت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إلى تلقي مزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع استمرار تجاوزه إمكانات التصدي له. اضافة اعلان





ويتفشى الفيروس في الكونغو الديمقراطية بوتيرة غير مسبوقة، في مناطق تعاني شبه غياب للدولة وتفتقر في شكل كبير إلى البنى التحتية الصحية.



وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش للصحافيين في جنيف "لسوء الحظ، لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة".



وأضاف "نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل، وكذلك الموارد الأخرى لتوسيع نطاق كل مجالات الاستجابة، مثل قدرات العلاج، وفرق التحقق الميداني ومواراة الضحايا في شكل سليم".



وسجلت 3,748 حالة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينها 1,657 حالة وفاة.



وتعافى 708 مصابين، فيما تم رصد 227 حالة مشتبهًا بها مع مراقبة ما مجموعه 17 ألفا من مخالطي الحالات، وخضوع أكثر من 80% منهم لفحوص يومية.



وأبلغ عن حالات في خمسة أقاليم، لكن نحو 90% منها تتركز في إيتوري بشمال شرق البلاد.



وينتشر إيبولا أيضا في 4 أقاليم أخرى بينها شمال كيفو وجنوب كيفو، حيث يسيطر مسلحون من حركة إم23 على مساحات شاسعة.



وقال ياساريفيتش إن "جهود الاستجابة يجب أن تركز على الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس حاليًا، والأماكن التي قد ينتقل إليها لاحقًا".



وينتقل هذا الفيروس عبر الاتصال الوثيق وسوائل الجسم ويسبّب حمى نزفية، وخلال الأعوام الخمسين الماضية، أودى بأكثر من 15 ألف شخص في القارة الإفريقية.



وأُعلنت الموجة السابعة عشرة من تفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية في 15 أيار، ولا يوجد لقاح أو علاج لسلالة بونديبوغيو من إيبولا المنتشرة حاليا في البلاد.





